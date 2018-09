APGISGA présente les nouveautés 2019 : offre numérique élargie et impulsions directes pour les activités en ligne avec les dispositifs mobiles

Retour

05.09.18

À partir du 8 octobre, vous pourrez réserver toutes les offres d'APGISGA pour le premier semestre 2019. Diverses nouveautés et innovations assurent encore davantage d'efficacité et plus d'espace pour la créativité : les réseaux numériques présents en zone urbaine et dans les véhicules des transports en commun sont développés de manière notable. Grâce aux smartphones, la publicité extérieure peut donner une impulsion directe aux activités en ligne ou prolonger les campagnes classiques. De nouveaux supports publicitaires de haute qualité augmentent les chances de contact, la visibilité et la pertinence des messages publicitaires. Vous pouvez obtenir un aperçu de tous les formats analogiques, numériques et interactifs, ainsi que de nombreux formats publicitaires spéciaux en ligne ou en version imprimée dans l'agenda de poche.

Avec ses solutions de publicité extérieure complètes, APGISGA permet aux annonceurs d'attirer efficacement l'attention de l'ensemble de la population - sur l'ensemble du territoire suisse, dans les différentes régions ou localement. Les packages présélectionnés pour les campagnes d'affichage garantissent un succès particulièrement efficace dans les zones cibles. Le nombre croissant de supports publicitaires numériques est continuellement étendu, créant des réseaux à fort impact. L'« AllStar ePanel CH », par exemple, enregistre avec plus de 480 emplacements une performance réseau numérique de 23,2 millions de passants par semaine. Au printemps 2019, des City ePanel seront déployés pour la première fois dans la ville de Lugano. Les 12 grands écrans contribuent à numériser le centre-ville et la promenade du lac. Autre première au Tessin : les 6 Shopping ePanels du centre commercial Serfontana entreront en service fin 2018. Dans la ville de Coire, 4 nouveaux Rail ePanels seront également installés début 2019 dans le passage de la gare, et 7 City ePanels supplémentaires implantés à des emplacements centraux au printemps 2019.

Les gares restent au cœur de l'action

Avec l'augmentation de la population et la mobilité croissante, les gares deviennent des espaces de communication de plus en plus importants. La collaboration fructueuse entre APG|SGA et les CFF se poursuit. Dans le passage principal de la gare de Berne, APGISGA a renforcé le placement des supports numériques : unique en Suisse, l'« AdWalk » est composé de 14 Rail ePanels installés dans chaque sens, assurant ainsi une présence à fort impact en plein cœur du flux de pendulaires. À l'issue de la transformation complète de la gare de Saint-Gall, 4 Rail ePanels directement placés dans l'entrée principale sont venus étoffer l'offre numérique qui a fait ses preuves. Le « City & Rail ePanel CH » garantit un impact encore plus vaste. Centré sur les rues commerçantes et les gares, le réseau numérique associe tous les City, Rail et Escalator ePanels de 8 villes et 16 gares.

Nouveaux écrans pour bus et trams

Les véhicules de Bernmobil transportent chaque année plus de 100 millions de passagers. 70% de la flotte sont d'ores et déjà dotés de TrafficMediaScreens et de nouveaux trams et bus sont continuellement équipés. Les formats intérieurs analogiques (à l'exception des transparents de vitres) des transports publics partenaires d'APGISGA Traffic sont désormais disponibles dans la boutique en ligne de la plateforme de planification et de réservation : sur le site PosterDirect.ch, vous trouverez de nombreux formats pour différents budgets.

Un ciblage ultraprécis grâce au Location Based Targeting

La force de l'Out of Home Media réside dans l'alliance de la pénétration et de la visibilité avec un ciblage géolocalisé. Mobile Media propose de nouvelles options qui permettent de toucher les groupes cibles via smartphone avec des messages pertinents. Offrant le ciblage mobile le plus précis de Suisse, « aymo » d'APGISGA Interaction peut être utilisé uniquement comme solution mobile ou associé à des campagnes de publicité extérieure classiques. Tous les mois, les Mobile Ads sont diffusés auprès de 3,6 millions d'utilisateurs actifs des applications suisses les plus utilisées. Les groupes cibles peuvent être délimités par des polygones au moyen de données de localisation. Quatre produits adaptés sont disponibles : LiveTarget, ReTarget, GeoTarget et BillboardTarget. Le réseau de partenaires ne cesse de s'étoffer.

Éprouvé et spécial

Les affiches sont appréciées, elles restent en mémoire et attisent la curiosité. Elles permettent d'atteindre rapidement des objectifs de communication classiques, tels qu'image, vente directe et notoriété. Par ailleurs, les formes publicitaires spéciales et les promotions suscitent des rencontres émotionnelles avec des produits ou des marques. Les « Platform Banners » de la gare de Genève Cornavin font littéralement sensation, car elles sont fixées aux plafonds des quais et flottent comme des drapeaux verticaux aux yeux de tous. Nouvelle génération de « Promotion Furniture », le cube de verre peut être conçu avec un FullBranding individuel. Il dégage une atmosphère paisible, propice à la fidélisation des clients sur des surfaces promotionnelles très fréquentées comme les halls de gare. En montagne, les messages publicitaires affichés sur les pylônes des télésièges et des installations ferroviaires captent l'attention totale des passants. En raison de la forte demande, l'offre de PylonPosters ne cesse d'être développée. Pour la saison 2018/19 vous avez le choix entre 14 destinations en Suisse alémanique et en Suisse romande.



Toutes les actualités en bref sur www.apgsga.ch/buchungseroeffnung

Toutes les offres au format de poche www.apgsga.ch/taschenplaner

