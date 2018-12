Appel d’offres de la ville de Zoug : APG|SGA remporte l’appel d’offres pour la commercialisation de toutes les surfaces existantes

Retour

06.12.18

Début décembre 2018, la ville de Zoug a publié sa décision concernant l'«Appel d'offres pour l'affichage sur l'espace public de la ville de Zoug». APG|SGA a obtenu le droit exclusif de commercialiser près de 200 emplacements d'affichage et reste ainsi incontestablement n° 1 dans la capitale du canton. Forte de son concept d'approche du marché et de ses références, APGISGA a fourni l'offre la plus compétitive. Le nouveau contrat démarre au 1er juillet 2019 pour une durée de 7 ans et demi.

Mi-août 2018, la ville de Zoug a lancé l'appel d'offres concernant quatre lots en tout. Le lot le plus gros et le plus important, qui contient environ 200 emplacements d'affichage aux formats F4, F200 et F12, a été attribué à APG|SGA. De plus, dans le cadre de ses prestations de service, APG|SGA continuera d'assurer le déroulement et la gestion de l'affichage pour les institutions culturelles de Zoug.

Avec les 202 surfaces rétroéclairées ou collées existant dans l'espace privé et les sites des CFF, ainsi que les 200 emplacements d'affichage de l'espace public, le leader du marché proposera à ses clients à l'avenir aussi, une offre complète qui sera élargie et optimisée en permanence. À cela s'ajoute également l'offre numérique, qui compte d'ores et déjà deux Rail eBoards idéalement placés sur le site des CFF en gare de Zoug.

