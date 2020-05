Assemblée générale d'APG|SGA : élection de deux nouveaux membres au conseil d'administration, pas de versement de dividende en raison de la crise du Covid-19

Retour

14.05.20

À l'occasion de l'assemblée générale d'APG|SGA SA du 14 mai 2020, les actionnaires ont accepté clairement toutes les requêtes du conseil d'administration. Maya Bundt et Jolanda Grob ont été nouvellement élues au conseil d'administration. Il ne sera pas versé de dividende pour l'exercice 2019 en raison de la situation liée aux effets de la « crise du Covid-19 ».

Conformément à l'« ordonnance 2 COVID-19 » de la Confédération visant à protéger les actionnaires et les collaborateurs, l'assemblée générale s'est tenue sans leur présence physique. Les actionnaires d'APG|SGA ont pu exercer leurs droits de vote par écrit ou par voie électronique par l'intermédiaire du représentant indépendant. 88,7% des actions nominatives avec droit de vote étaient représentées.

Avec Maya Bundt et Jolanda Grob, nouvellement élues, le conseil d'administration compte deux membres supplémentaires. Tous les membres du conseil d'administration candidats à leur réélection ont été confirmés pour une année supplémentaire. Le conseil d'administration se compose désormais de Daniel Hofer (président), Maya Bundt, Xavier le Clef, Jolanda Grob, Stéphane Prigent, Robert Schmidli (vice-président) et Markus Scheidegger. Robert Schmidli, Markus Scheidegger et Jolanda Grob ont été élus au comité de rémunération du conseil d'administration.

Le rapport annuel, les comptes annuels et les comptes consolidés 2019 ont été approuvés. Décharge a été donnée au conseil d'administration et à la direction pour l'exercice 2019. La rémunération du conseil d'administration ainsi que les rémunérations fixe et variable de la direction de l'entreprise ont été approuvées avec 94,7% des voix.

Avec un consentement de 97,6% l'assemblée générale a décidé de renoncer au versement d'un dividende pour l'exercice 2019. Les actionnaires apportent ainsi une importante contribution de solidarité pour faire face à la situation de crise actuelle qui affecte beaucoup APG|SGA.

Les mesures de confinement imposées par les autorités et le fléchissement conjoncturel qui en résulte ont un impact considérable sur le modèle économique. Malgré des mesures drastiques de réduction des coûts, il faut s'attendre à une dégradation significative des indicateurs financiers clés d'APG|SGA pour l'exercice en cours. À l'heure actuelle, il est impossible de prévoir avec certitude la marche des affaires sur l'ensemble de l'année.

Contact

APG|SGA SA, service de presse

T+41 58 220 70 71, media@apgsga.ch



Téléchargements Communiqué de presse PDF