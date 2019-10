Swiss Poster Award 2019 : à vos affiches

Retour

08.10.19

Le grand concours d'affiches pour le « Swiss Poster Award » est ouvert : les créatifs, agences et entreprises peuvent maintenant soumettre en ligne leurs campagnes pour l'année 2019. Avec six catégories, le spectre créatif admis couvre un champ particulièrement vaste. Date limite de participation : 30 novembre 2019. Un jury composé de 20 membres renommés issus des secteurs de la publicité, de la culture et du design évaluera et récompensera les œuvres. Les gagnants des prix seront annoncés et célébrés lors de la Poster Night.

Le Swiss Poster Award récompense le travail créatif et est le plus important concours de publicité extérieure analogique et numérique en Suisse. La participation se fait en ligne et est gratuite. Sont admis au concours tous les travaux analogiques et numériques réalisés exclusivement pour la Suisse et la Principauté du Liechtenstein et qui ont été exposés dans l'espace public en 2019.

Nouveau membre du jury

La décision du jury le 9 janvier 2020 portera essentiellement sur l'originalité de l'idée, les approches innovantes, ainsi que l'exécution graphique et artistique du média phare qu'est l'« affiche ». Cependant, une mise en œuvre percutante, la durabilité communicative ou une forte charge émotionnelle peuvent aussi rapporter des points. Le jury de professionnels est présidé par Christian Brändle, directeur du Musée du design de Zurich. Un nouveau membre a rejoint l'équipe en la personne de Martin Walthert, Chief Marketing Officer de Digitec Galaxus SA. Fernando Perez, Wirz Communications AG, et Romano Zerbini, d.o.k.-Zerbini, ont mis fin à leur engagement actif au sein du jury après quatre années de bons et loyaux services.

Remise des prix

Les meilleures affiches de l'année 2019 seront annoncées et célébrées lors de la Poster Night : la cérémonie de remise des prix aura lieu pour les invités le 12 mars 2020. Le « Swiss Poster Award » récompense une conception exemplaire des médias Out of Home et souligne en même temps les atouts spécifiques de la publicité extérieure analogique et numérique ainsi que son importance croissante dans la comparaison intermédias.

Les six catégories

1. « Commercial National »

Campagnes d'affichage avec une diffusion nationale dans au moins dix cantons et/ou les cinq plus grandes villes (Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Zurich). Les affiches doivent, d'une manière ou d'une autre, contenir des informations sur des entreprises, produits, prestations de service ou manifestations.

2. « Commercial Local and Regional »

Affichage avec diffusion locale et/ou régionale. Les affiches doivent, d'une manière ou d'une autre, contenir des informations sur des entreprises, produits, prestations de service ou manifestations.

3. « Public Service »

Affiches d'institutions de bienfaisance, politiques et de droit public.

4. « Culture »

Affiches pour des institutions ou manifestations culturelles telles que théâtre, musées, expositions ou festivals.

5. « Out of Home Innovations »

Nouvelles idées et mises en œuvre dans le secteur de la publicité extérieure commerciale.

6. « Digital Out of Home »

Moyens publicitaires numériques avec animations d'images/textes. Taille supérieure à 70 pouces.

Informations

Participation jusqu'au 30 novembre 2019: www.swissposteraward.ch

Contenu sur les médias sociaux #swissposteraward #posternight

Contact

Markus Ehrle, CEO d'APG|SGA

Service presse, Giesshübelstrasse 4, 8045 Zurich

T +41 58 220 70 71, media@apgsga.ch



Téléchargements Communiqué de presse