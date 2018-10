aymo Mobile Targeting : définition de groupes cibles au mètre près pour les campagnes publicitaires mobiles

Retour

30.10.18

APG|SGA Interaction lance sa nouvelle présence sur la toile avec une nouveauté absolue : le site Internet d'aymo Mobile Targeting permet de définir librement des polygones et périmètres. Les annonceurs peuvent ainsi délimiter au mètre près les zones cibles et augmenter sensiblement la pertinence des messages publicitaires.

Le nouveau site Internet www.aymo.ch contient des études de cas de campagnes aymo mises à exécution, des exemples de setups de campagnes avec les solutions de targeting aymo Live Target, ReTarget, GeoTarget et BillboardTarget ainsi qu'un « live chat » avec le Campaign Management d'aymo.

La technologie des données de localisation développée expressément par APG|SGA Interaction pour les deux produits aymo LiveTarget (ciblage en temps réel) et aymo ReTarget (reciblage basé sur la localisation) s'appuie sur le transfert direct de données vers plus de 17 applications mobiles suisses à taux de pénétration élevé qui génère chaque jour plus de 3,8 millions de points de données de position.

Pour une campagne publicitaire, on dessine des polygones sur une carte pour délimiter un groupe cible géographique. Ainsi, une zone cible peut être définie avec une précision au mètre près et la pertinence locale et temporelle du message publicitaire en est multipliée. Avec les nouvelles caractéristiques, les visiteurs du site Internet peuvent définir des polygones ou périmètres spécifiques aux groupes cibles et demander directement une offre.



Informations

www.aymo.ch

Contact

Raphael Bratschi, directeur d'APG|SGA Interaction,

Giesshübelstrasse 4, 8045 Zurich, T +41 58 220 78 52, raphael.bratschi@apgsga.ch

APGISGA, Société Générale d'Affichage SA, service de presse

Giesshübelstrasse 4, 8045 Zurich, T+41 58 220 70 71, media@apgsga.ch

Téléchargements Communiqué de presse