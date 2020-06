Stratégie du fonds géré par IXO PRIVATE EQUITY L'objectif de gestion du Fonds est d'investir dans des participations de sociétés principalement non cotées, exerçant principalement leurs activités dans les régions Aquitaine, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon et Poitou-Charentes (Zone Géographique du Fonds) et disposant d'un réel potentiel de croissance ou de développement, en vue notamment de la réalisation de plus-values issues de la cession de ces participations.

Performances du fonds : APL FIP 2010 A

Performances Historiques Glissantes au 31-12-2019 Début d'année 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans Max Fonds -42.12% - - -46.42% -42.12% -73.78% -87.87% Catégorie 5.78% -2.25% 5.65% 1.86% 3.47% -3.69% -

