APN Outdoor : JCDecaux reçoit l'accord de la cour fédérale australienne pour le rachat d'APN Outdoor

PARIS (Agefi-Dow Jones)--JCDecaux a annoncé jeudi que la Cour fédérale australienne avait approuvé le projet d'acquisition d'APN Outdoor par le numéro un mondial de l'affichage publicitaire.

L'accord entre les deux parties, sous forme "scheme of arrangement", a été remis à la Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements (ASIC), et l'accord est par conséquent "entré légalement en vigueur", a précisé JCDecaux dans un communiqué.

Les actions APN Outdoor ont cessé d'être échangées à la Bourse australienne à compter de la clôture du marché ce jeudi, a ajouté JCDecaux.

Le groupe français avait annoncé en juin avoir signé un accord pour acquérir cette société spécialisée dans l'affichage le long des routes, dans les gares et les aéroports pour 1,12 milliard de dollars australiens, soit environ 714 millions d'euros. L'opération avait reçu lundi l'approbation des actionnaires d'APN.

Le "scheme of arrangement" doit désormais être enregistré le 25 octobre à 19h00, heure de Sydney, et être effectif le 31 octobre, a rappelé JCDecaux.

