Presse: Swissport en passe de changer de propriétaire

Zurich (awp) - En proie à de sérieuses difficultés financières, le groupe d'assistance au sol Swissport, actuellement aux mains du chinois HNA, pourrait changer bientôt de propriétaire. Selon un article du Financial Times (FT), des créanciers auraient proposé de restructurer la dette colossale de près de 2,1 milliards d'euros.

La conversion de la dette en fonds propres se traduirait par le transfert de propriété du géant de Hainan aux créanciers. A en croire le quotidien économique britannique, il s'agirait des sociétés de capital-investissement Apollo Global Management et SVP Global. Aucune accord toutefois n'a encore été signé, croit savoir le FT.

Une porte-parole de Swissport a indiqué jeudi à AWP que l'entreprise se trouvait "dans des pourparlers très intenses avec différents investisseurs" sans fournir plus de précisions.

En mai, Reuters avait signalé l'entrée au capital de Swissport d'Apollo Global Management, SVP Global et Cross Ocean Partners. Ces derniers s'étaient portés acquéreurs de la majorité des titres de dette et des facilités de crédit du prestataire de services aéroportuaires zurichois.

L'ancienne filiale de feu Swissair est confrontée à d'énormes difficultés en raison de l'effondrement du trafic aérien dans le sillage de la pandémie de coronavirus et a besoin d'urgence de nouvelles ressources financières.

La société a d'ores et déjà pris des mesures drastiques de réduction des coûts, comme l'a confirmé la porte-parole. Les projets non stratgégiques ont été arrêtés et un gel des embauches a été imposé. À l'aéroport de Zurich, Swissport négocie actuellement avec les syndicats des réductions de salaire.

