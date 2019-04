Apple : Les prises de bénéfices devraient l'emporter 11/04/2019 | 17:37 vente En cours

Cours d'entrée : 200.379$ | Objectif : 182.4$ | Stop : 207.2$ | Potentiel : 8.97% En forte hausse ces dernières semaines, le titre Apple devrait marquer une pause à proximité de sa résistance majeure des 226.87 USD.

On pourra se positionner à la vente pour viser les 182.4 $. Graphique APPLE Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Points forts L'activité de la société présente une très forte rentabilité grâce à des marges nettes élevées.

La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.

Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.

Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.

Points faibles Les perspectives de croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise sont très faibles pour les prochains exercices, d'après les estimations du consensus Thomson-Reuters.

La valeur d'entreprise rapportée au chiffre d'affaires de la société, évaluée à 3.34 fois le CA de la société, est relativement élevée.

Les perspectives de chiffre d'affaires du groupe ont été récemment revues à la baisse. Cette évolution des prévisions met en avant un pessimisme des analystes en ce qui concerne les ventes de la société.

Les anticipations de chiffre d'affaires sur les 12 derniers mois ont largement été revues à la baisse. Les analystes prévoient des ventes moins importantes que celles qu'ils attendaient un an plus tôt.

Les anticipations de bénéfices ont été revues à la baisse au cours des derniers mois.

Sur les 12 derniers mois, le momentum des révisions de bénéfices ressort largement négatif. D'une manière générale, les analystes anticipent désormais une profitabilité inférieure à leurs estimations un an plus tôt.

Sous-secteur Téléphones et smartphones Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. APPLE 27.18% 945 979 XIAOMI CORP --.--% 39 564 WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD 76.86% 3 548 MEITU INC --.--% 2 046 - DORO AB 4.39% 93 DIGIA OYJ -2.11% 84

David Meurisse

