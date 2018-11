APPLE : Goldman Sachs abaisse sa valorisation et chute de plus de 20% depuis le plus haut

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Pas de répit pour Apple, qui devrait reculer à l’ouverture de Wall Street, à l’instar des autres valeurs technologiques. Attendu en repli de plus de 2%, le titre devrait ainsi dépasser les 20% de recul par rapport à son plus haut. Ce que les investisseurs anglo-saxons appellent un « bear market ». Apple affiche cependant une performance positive depuis le 1er janvier. Aujourd’hui, Goldman Sachs a confirmé son opinion Neutre, mais réduit son objectif de cours de 209 dollars à 182 dollars." En plus de la faiblesse de la demande pour les produits Apple en Chine... il semble également que l'équilibre entre prix et fonctionnalités pour l'iPhone XR pourrait ne pas avoir été bien reçu ", explique le bureau d'études.