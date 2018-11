APPLE : UBS reste à l'Achat

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

UBS a confirmé sa recommandation d’Achat et son objectif de cours de 225 dollars sur Apple alors que Donald Trump menace d’augmenter les droits de douanes sur les iPhone. Dans son analyse, il suppose que cette hausse interviendra en janvier, ce qui aurait une incidence sur les trois trimestres de l’exercice 2019. Nous supposons que 80 % du chiffre d'affaires des Amériques provient des États-Unis et 60 % de celui de l'iPhone.En supposant une marge bénéficiaire brute de 40 % pour l'iPhone et des droits de douanes de 10%, la décision du président américain aurait un impact négatif de 33 cents au niveau du bénéfice par action pour l'exercice 2019, soit -2,5% par rapport son scénario central de 13,06 dollars. Si les droits s'élèvent à 25%, l'impact sera négatif à hauteur de 83 cents au niveau du bénéfice par action, soit -6,4%.L'analyste fait l'hypothèse qu'Apple n'est pas en mesure de répercuter les augmentations des droits ou d'atténuer les coûts plus élevés.