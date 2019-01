Apple : Canaccord reste à 'achat', abaisse sa cible

03/01/2019 | 14:16

Tout en maintenant sa recommandation 'achat' sur Apple, Canaccord abaisse son objectif de cours de 225 à 190 dollars, au lendemain d'un avertissement par le géant technologique américain sur ses revenus du premier trimestre comptable.



'La direction a cité des revenus d'iPhones plus faibles qu'anticipé, principalement en Chine, ce qui a constitué l'ensemble de la baisse de l'ordre de sept milliards de dollars de son estimation de revenus', précise le broker.



Malgré des ventes d'iPhones en ralentissement, Canaccord s'attend toujours à ce qu'Apple augmente sa base installée, et pense que l'écosystème du groupe contribuera à la croissance en cours, en particulier pour les services et autres produits à marge plus élevée.



