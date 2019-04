Apple : Credit Suisse commence à 'neutre'

11/04/2019 | 17:34

Credit Suisse annonce initier la couverture du titre Apple avec une recommandation 'neutre' et un objectif de cours de 209 dollars, relevant la maturité du cycle de l'iPhone.



Bien que le broker reconnaisse le potentiel de la transformation en une société de services aux revenus plus récurrents et à forte croissance, il estime également que 'cela prendra du temps pour que cette vision se concrétise'.



Selon Credit Suisse, l'image qu'ont les investisseurs d'Apple d'une société centrée sur le matériel sera 'difficile à ébranler', le tout dans un contexte de baisse à deux chiffres des ventes d'iPhone.





