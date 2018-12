Apple : Jefferies reste à l'achat, parie sur les services

19/12/2018 | 17:05

L'analyste Jefferies annonce ce jour maintenir sa recommandation 'achat' sur le titre Apple, avec un objectif de cours revu à la baisse puisque passant de 265 à 225 dollars.



Il serait cependant erroné de considérer Jefferies pessimiste en raison de cette révision de la cible : si l'action Apple est actuellement à ses plus bas de l'année, après avoir atteint les 230 dollars au début de l'automne, l'objectif de cours laisse toujours augurer un potentiel de hausse de l'ordre de 35%. De plus, l'analyste estime que la firme à la pomme croquée dispose de belles perspectives de croissance dans le secteur des services (iTunes, App Store, Apple Music...).



Estimant la valorisation d'Apple attractive, Jefferies estime que le titre devrait progresser, en attendant la prochaine publication des résultats périodiques, en janvier.





