Apple : New Street Research passe à la vente

12/04/2019 | 16:48

New Street Research a abaissé sa recommandation sur Apple en passant à 'vendre', avec un objectif de cours de 170 dollars, affirmant que les attentes de l'iPhone sont trop élevées.



Dans son analyse adressée à ses clients, la société de recherche indépendante a déclaré qu'elle voyait une 'forte opportunité tactique de vendre', le titre ayant retrouvé des multiples importants, alors que les attentes paraissaient déjà trop élevées.



'Nous savons que la hausse du titre sur les marchés porte sur les services, mais une nouvelle déception des revenus de l'iPhone aurait peu de chances de laisser le stock indemne', a déclaré l'analyste Pierre Ferragu dans la note.



Cet avis négatif n'a pas empêché l'action de refranchir le cap des 200 dollars à Wall Street ce matin.



