Apple : Wedbush positif avant le lancement de l'iPhone 11

18/09/2019 | 17:21

Wedbush Securities annonce maintenir sa recommandation 'surperformance' sur le titre Apple, ainsi que son objectif de cours de 245 dollars, en prévision du lancement officiel du nouvel iPhone 11 ce vendredi.



Dans sa note, le broker estime que le modèle de base de la gamme iPhone 11 connait un niveau de précommande en Chine 'à peu près au double' de l'an dernier.



Selon Wedbush, de nombreux consommateurs chinois considèrent l'iPhone 11 comme le 'bon téléphone', avec le prix et les spécifications les plus à-mêmes de les inciter à changer de modèle.



Le broker s'attend désormais à ce que les ventes au lancement de l'iPhone dépassent 75 millions d'unités, contre des prévisions initiales de 70 millions.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.