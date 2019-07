Apple : Wedbush relève son objectif après les trimestriels

31/07/2019 | 16:28

Wedbush Securities a confirmé sa recommandation 'surperformance' sur Apple et relevé son objectif de cours de 245 USD à 252 USD après l'annonce de résultats conformes aux attentes.



Les bénéfices d'Apple ont été bien meilleurs que ce que l'on craignait après la panique sur la demande de la Chine, a déclaré le bureau d'analyses.



Le groupe basé à Cupertino (Californie) a enregistré un chiffre d'affaires de 53,8 milliards de dollars, soit un chiffre supérieur à l'estimation de 53,3 milliards de dollars, avec un chiffre d'affaires extrêmement importants pour l'iPhone de 26,0 milliards de dollars.



Concernant son dernier trimestre 2018-19, le groupe anticipe une marge brute de 37,5 ou 38,5%, pour un chiffre d'affaires compris entre 61 à 64 milliards de dollars.



