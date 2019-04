Apple : Wedbush revoit sa cible à la hausse

09/04/2019 | 16:36

Wedbush Securities annonce ce mardi relever son objectif de cours sur le titre Apple, estimant que le calme était rétabli après quelques mois 'agités'.



Le broker américain estime cependant que le géant californien doit veiller à ne perdre aucun de ses clients iPhone actuels, compte tenu de la concurrence à bas prix sur l'ensemble du marché, venue en particulier du chinois Huawei. Ce qui pourrait emmener Apple à considérer, selon Wedbush, à consentir à d'importantes baisses de prix en Asie, dans l'attente du prochain cycle de produits majeurs.



Wedbush, qui maintient sa recommandation 'surperformance' sur le titre, vise ainsi désormais 225 dollars, contre 215 dollars jusqu'à présent.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.