Apple : Wells Fargo réduit ses estimations avant les résultats

23/04/2019 | 16:52

Les analystes de Wells Fargo ont baissé leurs estimations concernant les livraisons d'iPhone et les revenus du géant américain Apple avant le prochain rapport trimestriel du groupe, le 1er mai.



Le bureau d'analyses - qui confirme son conseil 'performance en ligne' - a réduit ses estimations de chiffre d'affaires du deuxième trimestre de 58,3 milliards de dollars à 56,6 milliards de dollars.



Après avoir enregistré une hausse du titre de 30% depuis le début de l'année, contre + 16% pour le S&P 500, le groupe a du mal à surmonter la faiblesse de la demande en iPhone et Wells Fargo recommande aux investisseurs d'adopter une attitude prudente avant l'annonce des bénéfices du deuxième trimestre.



Le bureau d'analyses a réduit ses prévisions d'expédition d'iPhone pour le deuxième trimestre de 44 millions à 40,4 millions d'unités.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

