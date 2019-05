Apple : à l'achat, UBS réduit sa cible

23/05/2019 | 17:05

UBS annonce ce jour maintenir sa recommandation 'achat' sur le titre Apple, tout en abaissant son objectif de cours de 235 dollars à 225 dollars.



Le broker estime qu'Apple n'est pas à l'abri d'un ralentissement du marché des smartphones, en raison de l'allongement des cycles de mises à jour majeures, en particulier aux États-Unis et au Royaume-Uni.



UBS pense également que la situation de Huawei ('exclu' de l'écosystème Google en début de semaine) pourrait avoir un impact indirect sur Apple.





