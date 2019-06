APPLE : Credit Suisse reste Neutre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Credit Suisse a confirmé sa recommandation Neutre et son objectif de cours de 209 dollars sur Apple à la suite de la conférence des développeurs d’hier. Le bureau d’études souligne que deux thèmes récurrents sont ressortis tout au long de la présentation, dont la protection de la vie privée en tant qu'élément clé de différenciation concurrentielle dans le cadre de la priorité accordée aux Services.Le second est l'intégration étroite entre le matériel et les logiciels, qui lui donnera un avantage dans le développement de fonctionnalités utilisant l'intelligence artificielle et le machine learning.