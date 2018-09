APPLE : JPMorgan débute le suivi à Surpondérer

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

JPMorgan a entamé le suivi d’Apple avec une recommandation Surpondérer et un objectif de cours de 272 dollars. Le bureau d’études justifie cette vision positive par six arguments. Il met ainsi en avant la croissance plus rapide que prévu de l’activité de services. Le broker évoque une hausse des prix des iPhone plus forte qu’anticipé, mais aussi de la croissance de sa base d’abonnés. Il cite par ailleurs la disruption de nouveaux marchés finaux grâce à des innovations continuelles et l’impact positif sur la croissance des résultats des rachats d’actions.Enfin, l'analyste explique que le groupe peut utiliser son solide bilan pour procéder à de très importants rachats d'actions ou à des opérations de fusions & acquisitions.Pour ces dernières, JPMorgan cite les jeux vidéo, les services automobiles et les enceintes connectées.