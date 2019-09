APPLE : JPMorgan revalorise

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

JPMorgan a relevés son objectif de cours de 243 dollars à 265 dollars et confirmé sa recommandation Surpondérer sur Apple. Le bureau d’études a augmenté modestement ses prévisions de volume pour l'iPhone et il s'attend à ce que le sentiment des investisseurs à l'égard des actions d'Apple s'améliore sensiblement étant donné la capacité de l'entreprise à faire réviser à la hausse les prévisions de volume.Il augmente ses prévisions de volume pour le quatrième trimestre (clos fin septembre) de l'exercice 2019 de 1 million et pour le premier trimestre de l'exercice (clos fin décembre) de l'exercice 2020 de 3 millions, afin de tenir compte des tendances plus fortes des ventes, notamment grâce au modèle iPhone 11 parmi les nouveaux iPhones.