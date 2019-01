APPLE : Samsung Electronics offrira ses contenus via ses télévisions connectées

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Samsung Electronics a annoncé qu'il offrira les contenus vidéo d’iTunes via ses télévisions connectées à partir du printemps 2019. « Avec la nouvelle application iTunes Movies and TV Shows sur les téléviseurs connectées Samsung, les clients de Samsung peuvent accéder à leur bibliothèque iTunes existante et parcourir l'iTunes Store pour acheter ou louer une sélection de centaines de milliers de films et épisodes de séries TV - y compris la plus grande sélection de films 4K HDR », explique le groupe coréen.Ce dernier va également adopter la technologie AirPlay 2 d'Apple, qui permet de diffuser sans fil de la musique et des vidéos des appareils Apple sur un téléviseur ou des enceintes. Les détails financiers de cet accord n'ont pas été dévoilés.