APPLE : compte sortir trois nouveaux modèles d'iPhone cet automne

Apple prévoit de sortir trois nouveaux modèles d'iPhone cet automne, y compris un successeur du XR, l'appareil 2018 à bas prix avec un écran à cristaux liquides dont les ventes ont déçu, affirme le Wall Street Journal citant des sources proches du dossier. Apple prévoit d'introduire de nouvelles fonctionnalités, y compris une caméra arrière triple pour le modèle le plus haut de gamme et une caméra arrière double pour les deux autres modèles.Le projet de conserver un appareil avec un écran à cristaux liquides s'explique en partie par le fait qu'il est en cours de développement depuis des mois et que le plan ne peut être modifié facilement, ont précisé ces sources.