Apple a lancé un avertissement sur son chiffre d’affaires au titre du premier trimestre de son exercice 2018-2019. La marque à la pomme a notamment pointé du doigt le ralentissement de ses ventes en Chine, où la situation économique se dégrade dans le sillage du conflit commercial l’opposant aux Etats-Unis.Ainsi, entre octobre et décembre 2018, Apple anticipe désormais un chiffre d'affaires avoisinant 84 milliards de dollars, contre une prévision précédente comprise entre 89 et 93 milliards de dollars. A titre de comparaison, le consensus IBES de Refinitiv s'établit à 91,5 milliards de dollars.Suite à cette annonce, le titre Apple est attendu en baisse de plus de 7% en préouverture des marchés américains. Cet avertissement a également fortement impacté le secteur des semi-conducteurs, à l'image de STMicroelectronics (-8,15%) sur la place de Paris.