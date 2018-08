APPLE : met la main sur un spécialiste des lentilles pour lunettes AR

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Apple a confirmé à Reuters avoir fait l'acquisition d'Akonia Holographics, une start-up spécialisée dans le développement et la production de lentilles pour lunettes à réalité augmentée (AR). Toutefois, le géant californien n’a pas dévoilé les termes de la transaction. « Apple acquiert de temps en temps des sociétés plus petites et nous ne communiquons généralement pas sur le but recherché ou nos projets », a indiqué un porte parole d’Apple au média américain TechCrunch.