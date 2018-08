APPLE : rassure en dévoilant une performance meilleure que prévu

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Les résultats d’Apple étaient encore plus attendus que d’habitude après plusieurs séances difficiles pour les valeurs technologiques dans le sillage de la performance décevante de Facebook. Le fabricant de l’iPhone a rassuré en présentant des résultats et des perspectives supérieurs aux attentes. Au troisième trimestre, clos fin juin, de son exercice 2018, Apple a généré un bénéfice net en progression de 32,1% à 11,52 milliards de dollars, soit 2,34 dollars par action.Ce dernier a dépassé de 16 cents le consensus Reuters. Le chiffre d'affaires a pour sa part progressé de 17% à 53,3 milliards de dollars, surpassant là aussi les attentes du marché de 52,34 milliards de dollars.Les ventes en volumes d'iPhone se sont, elles, révélées un peu courtes. Apple a écoulé 41,3 millions d'iPhone, en hausse de 1%, ce qui est plus faible qu'attendu : 41,8 millions. Le chiffre d'affaires généré par ce produit a cependant augmenté de 20% à 29,9 milliards de dollars grâce à une progression du prix de vente moyen de 606 à 724 dollars. Ce dernier a bénéficié en particulier du lancement de l'iPhone X et il est ressorti au-dessus des attentes : 694 dollars.Si les iPhone représentent encore plus de la moitié des revenus d'Apple, l'activité de services, qui comprend en particulier l'App Store, iCloud et iTunes, monte en puissance. Elle a vu ses ventes bondir de 31% à 9,55 milliards de dollars, surpassant le consensus Reuters s'élevant à 9,1 milliards.Apple a réservé une autre bonne surprise à ses actionnaires : des perspectives meilleures que prévu. Sur le trimestre en cours, la firme à la pomme cible des revenus compris entre 60 et 62 milliards de dollars alors que les analystes tablent sur 59,6 milliards.