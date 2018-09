APPLE : ses fournisseurs européens sous pression après un tweet de Donald Trump

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv APPLE -0.81% 221.3 30.77% CAC 40 0.00% 5252.22 -1.14% STMICROELECTRONICS -0.22% 16.195 -11.02%

Les fournisseurs européens d’Apple sont sous pression après l’appel de Donald Trump à produire aux Etats-Unis. Plus forte baisse du CAC 40, STMicroelectronics perd 1,65% à 15,935 euros tandis qu’AMS recule de 1,92% à 69,44 francs suisses. Le président américain a répondu à Apple qui avait indiqué que les nouvelles taxes envisagées sur les importations chinoises affecteraient notamment les Apple Watch et ses casques sans fil. L’iPhone n’a pas été mentionné." Les prix d'Apple pourraient augmenter en raison des droits de douane massifs que nous pourrions imposer à la Chine – mais il existe une solution simple où il y aurait ZERO taxe et même des incitations fiscales. Fabriquez des produits aux Etats-Unis au lieu de la Chine. Commencez à construire des usines maintenant ", a répondu dans un tweet Donald Trump.