APPLE : va construire un nouveau campus au Texas pour un milliard de dollars

Apple a annoncé une expansion majeure de ses opérations à Austin (Texas), y compris un investissement de 1 milliard de dollars pour construire un nouveau campus. La société a également annoncé son intention d'établir de nouveaux sites à Seattle, San Diego et Culver City et de se développer dans d'autres villes des États-Unis, notamment Pittsburgh, New York et Boulder au cours des trois prochaines années, avec la possibilité d'une expansion supplémentaire ailleurs aux États-Unis à terme.Comme annoncé en janvier, l'entreprise est en bonne voie de créer 20 000 emplois aux États-Unis d'ici 2023.