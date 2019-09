Apple : Commerce-Washington et Pékin relancent les hostilités

(Actualisé avec précisions, citations de Trump)

PEKIN/WASHINGTON, 1er septembre (Reuters) - Les Etats-Unis et la Chine ont commencé dimanche matin à prélever de nouveaux droits de douane sur leurs importations mutuelles, marquant une nouvelle escalade dans le conflit commercial qui les oppose depuis un an et demi.

Donald Trump a cependant assuré qu'une rencontre entre délégations des deux pays était toujours programmée en septembre.

Sur son compte Twitter, le président américain a également réaffirmé dimanche après-midi que son objectif était de réduire la dépendance des Etats-Unis vis-à-vis de la Chine et il a de nouveau invité les entreprises américaines à trouver d'autres sources d'approvisionnement.

Le nouvel épisode de la guerre commerciale déclarée à la Chine par Donald Trump en mars 2018 a débuté à 04h01 GMT, avec le relèvement par Pékin de ses taxes sur environ 75 milliards de dollars d'importations américaines, de 5% ou 10% en fonction des produits. Pour la première fois depuis le début du conflit, le pétrole brut américain figure parmi les produits taxés.

Ces nouveaux droits de douane portent sur plus de 1.700 produits américains, sur un total de 5.000 produits visés environ. Le reste des produits sera surtaxé par Pékin le 15 décembre.

De leur côté, les Etats-Unis perçoivent désormais 15% de droits de douane sur plus de 125 milliards de dollars de produits chinois. Parmi ces produits figurent les montres connectées, les casques Bluetooth et de nombreux produits vestimentaires.

"Nous ne voulons pas être les serviteurs de la Chine!" a déclaré Donald Trump. "C'est une question de liberté américaine. Modifiez la chaîne d'approvisionnement. Il n'y a pas de raison de tout acheter à la Chine!"

"BRUTE DE COUR D'ÉCOLE"

Par la suite, le président américain a déclaré que les contacts se poursuivaient avec Pékin pour organiser une rencontre en septembre. Aucune date n'a été communiquée pour cette réunion au niveau ministériel.

"Nous parlons à la Chine, la rencontre est toujours prévue, comme vous le savez, en septembre. Nous verrons ce qu'il se passe, mais nous ne pouvons pas laisser la Chine nous escroquer davantage."

La presse officielle chinoise s'est montrée tout aussi virulente dimanche.

"Les Etats-Unis devraient apprendre à se comporter comme une puissance mondiale responsable et arrêter d'agir comme une 'brute de cour d'école'", a écrit l'agence Chine Nouvelle, soulignant la nécessité pour les Etats-Unis de contribuer à faire du monde "un endroit plus prospère".

"A ce moment-là seulement l'Amérique aura retrouvé sa grandeur", ajoute-t-elle en référence au slogan de campagne de Donald Trump ("Make America great again").

Donald Trump a décidé le 23 août dernier de relever encore de cinq points de pourcentage les droits de douane imposés sur 550 milliards de dollars de produits chinois importés, en réponse à la décision de Pékin d'imposer de tarifs punitifs sur 75 milliards de dollars de produits américains.

Des taxes de 15% seront imposées par Washington à partir du 15 décembre et viseront en particulier la haute technologie - smartphones, ordinateurs portables et consoles de jeu vidéo.

Donald Trump a repoussé à la mi-décembre l'instauration de ces droits de douane pour éviter qu'ils ne pèsent sur le chiffre d'affaires d'Apple et d'autres géants américains à l'occasion des fêtes de fin d'année. (Ben Blanchard et Steve Holland Jean Terzian et Jean-Stéphane Brosse pour le service français)