Apple : Des défaillances dans les premiers iPhone X et certains MacBook Pro

SAN FRANCISCO, 11 novembre (Reuters) - Le groupe Apple a annoncé vendredi que des défaillances techniques affectaient certains de ses premiers iPhone X et des ordinateurs MacBook Pro de 13 pouces, précisant qu'il procèderait gratuitement aux réparations nécessaires.

Sur certains iPhone X sortis en 2017 à un prix débutant à 999 dollars (880 euros), l'écran tactile peut ne pas répondre correctement en raison d'un problème de composant.

Ces problèmes ne concernent pas les versions suivantes de l'appareil, à savoir les iPhone XS et XR.

Certains ordinateurs MacBook Pro de 13 pouces - dotés de capacités de 128GB et de 256GB et vendus entre juin 2017 et juin 2018 - peuvent quant à eux connaître des problèmes de perte de données et de stockage des lecteurs. (Pascale Denis, édité par Elizabeth Pineau)