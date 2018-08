Apple : Huawei devient le numéro deux des smartphones à la place d'Apple

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Les ventes mondiales de smartphones ont progressé de 2% au deuxième trimestre et le groupe chinois Huawei est pour la première fois devenu le numéro deux mondial à la place d’Apple, selon le bureau d’études Gartner. 374 millions d’appareils ont ainsi été commercialisés au cours de cette période. Samsung occupe toujours la première place du classement avec 19,3% du marché, mais il perd 3,3 points. Grâce à un bond de 38,6% de ses ventes, Huawei affiche désormais une part de marché de 13,3%, en augmentation de 3,5 points." Huawei continue d'ajouter des fonctionnalités innovantes à ses smartphones et à étoffer son portefeuille de smartphones pour couvrir des segments de consommateurs plus larges ", a expliqué Anshul Gupta, Directeur de la recherche chez Gartner. " Ses investissements dans les réseaux de distribution, le développement de la marque et le positionnement des appareils Honor contribuent à dynamiser les ventes ", a-t-il ajouté.Le groupe chinois devance Apple, dont la part de marché a reculé de 0,2 point à 11,9%. Xiaomi pointe à la quatrième position avec 8,8% du marché contre 5,8% au deuxième trimestre 2017.