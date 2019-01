Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Apple chute lourdement de 9,29% à 143,18 dollars sur la place financière de Wall Street. Et pour cause : la firme de Cupertino a lancé un avertissement sur son chiffre d’affaires au titre du premier trimestre de son exercice 2018-2019. La marque à la pomme a notamment pointé du doigt le ralentissement de ses ventes en Chine, où la situation économique se dégrade dans le sillage du conflit commercial sino-américain.Ainsi, entre octobre et décembre 2018, Apple anticipe désormais un chiffre d'affaires avoisinant les 84 milliards de dollars, contre une prévision précédente comprise entre 89 et 93 milliards de dollars. A titre de comparaison, le consensus IBES de Refinitiv s'établit à 91,5 milliards de dollars." Depuis un certain temps, il existe un adage sur les marchés stipulant que tant qu'Apple allait bien, tout le monde s'en sortirait ", a commenté Neil Wilson, Chief Market Analyst chez Markets.com." Par conséquent, l'avertissement d'Apple est un signal d'alarme pour les observateurs du marché ", a ajouté l'expert.Avant de conclure : " la question est de savoir dans quelle mesure cet avertissement est spécifique à Apple ou d'origine macroéconomique ? ".Une chose est néanmoins certaine : cet avertissement lancé par Apple a fortement impacté le secteur des semi-conducteurs, à l'image de STMicroelectronics (-11,90%) sur la place de Paris.