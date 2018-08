Apple : Quick Facts Post-Résultats

Que retenir des résultats du troisième trimestre fiscal (la société est en exercice décalé) ? D'abord, que le titre progresse post-séance à Wall Street, ce qui constitue un excellent indicateur.



Voici quelques éléments saillants qui expliquent la réaction du dossier en bourse :

- Le nombre d'iPhone vendus, 41,3 millions, est un peu inférieur aux attentes (41,8 millions, -2%). Mais le prix de vente moyen de 724 USD est largement meilleur que prévu (694 USD)

- Le nombre d'iPads vendus, 11,6 millions, est largement supérieur aux attentes (+10%)

- Le nombre de macs vendus, 3,7 millions, est largement inférieur aux attentes (-11%)

- Le chiffre d'affaires de 53,3 milliards de dollars dépasse le consensus de 1,8%

- La marge brute de 38,3% est conforme aux attentes

- Le bénéfice net par action de 2,34 USD dépasse le consensus de 8,6%

- Le groupe a racheté 20,8 milliards de dollars de ses propres actions sur la période, après 22,8 milliards de dollars sur le trimestre antérieur.

- Pour le 4ème trimestre fiscal, Apple vise au point médian :

o 61 milliards de dollars de revenus (2,6% de plus que le consensus)

o 38,3% de marge brute (0,1 point de plus que le consensus)

o 13,3 milliards de dollars de bénéfice net (1,5% de plus que le consensus)



Le résumé de l'analyste (Nomura en l'occurrence) : "Un net dépassement sur le prix de vente moyen par terminal et un programme de rachat d'actions musclé propulsent les prévisions du 4ème trimestre au-delà du consensus et nous conduisent à relever nos anticipations de bénéfice par action de fin d'année. Le plan de rachat d'actions paraît durable, mais le levier sur le prix de vente moyen un peu moins". Nomura est neutre avec un objectif de 190 USD, en ligne avec la clôture de la veille.