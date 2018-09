Apple : a présenté trois nouveaux iPhone et une Watch

13/09/2018 | 09:53

Hier, Apple a présenté comme prévu la cuvée 2018 de son produit phare, l'iPhone. Celle-ci se compose de trois produits : les iPhone Xs, Xs Max et Xr.



L'iPhone Xr est le moins cher des trois - même s'il est tout de même proposé à partir de 859 euros. Il repose sur un écran LCD Liquid Retina de 6,1 pouces, une puce A12 Bionic et un design en aluminium. Il sera disponible en précommande à partir du 19 octobre.



Les iPhones Xs et Xs Max prennent la suite de l'iPhone X (qui disparaît du catalogue) sur le segment très haut de gamme de la marque à la pomme croquée. 'Les iPhone les plus avancés à ce jour sont dotés d'un écran de 5,8 ou de 6,5 pouces recouvrant toute la surface de l'appareil, de la puissante puce A12 Bionic et d'un double appareil photo révolutionnaire', indique Apple.



L'iPhone Xs et l'iPhone Xs Max - les premiers appareils double SIM d'Apple - seront disponibles en précommande ce vendredi, et en magasin à partir du vendredi 21 septembre. Les prix vont de 1.159 à 1.659 euros.



Enfin, Apple a présenté hier son Apple Watch Series 4. Plus grande que la génération précédente, elle 'a fait l'objet de perfectionnements matériels et logiciels'.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.