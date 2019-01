Apple : abaisse son objectif de chiffre d'affaires pour le premier trimestre 2019

La société prévoit désormais un chiffre d'affaires de 84 milliards de dollars pour le premier trimestre 2019, un chiffre inférieur à l'estimation des analystes de 91.5 milliards de dollars selon les données IBES de Refinitiv.



Apple prévoyait à l'origine un chiffre d'affaires compris entre 89 et 93 milliards de dollars pour le trimestre en cours.



"Bien que nous ayons anticipé certains défis dans les principaux marchés émergents, nous n'avions pas prévu l'ampleur de la décélération économique, en particulier dans la Grande Chine ", a déclaré Tim Cook, chef de la direction, dans une lettre aux investisseurs.



"En fait, la majeure partie de notre manque à gagner par rapport à nos prévisions, et plus de 100 % de la baisse de notre chiffre d'affaires mondial d'une année sur l'autre s'est produite en Grande Chine sur iPhone, Mac et iPad."



Un grand nombre de brokers avaient réduit leurs estimations de production d'iPhones pour le premier trimestre de l’exercice en cours après que plusieurs fabricants de composants eurent revu à la baisse leurs ventes. Certains observateurs anticipent un pic de vente pour les iPhones pour plusieurs marchés clés.



Apple perdait 6.5% quelques minutes après l’information par rapport à son premier cours de clôture de l’année 2019 à 157.92 USD.