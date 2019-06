Apple affirme ne percevoir de redevance que sur 700.000 abonnés Spotify

San Francisco (awp/afp) - En conflit avec Spotify en Europe, l'américain Apple a fait valoir lundi qu'il ne recevait de redevance du suédois que sur moins de 700.000 abonnés, soit une infime fraction des 100 millions d'abonnés payants du numéro un mondial de la musique en ligne.

Spotify avait annoncé mi-mars saisir la Commission européenne contre Apple pour abus de position dominante, lui reprochant notamment d'imposer un droit de 30% aux services de musique en ligne qui vendent leur abonnement via sa boutique numérique App Store, enchérissant d'autant le coût de l'abonnement pour les utilisateurs et favorisant sa propre application Apple Music.

Afin d'amortir le surcoût induit, "cette taxe nous obligerait à augmenter artificiellement le prix de notre abonnement Premium (sans pub, NDLR) bien au-delà du prix de l'abonnement Apple Music. Pour garder des prix concurrentiels, nous ne pouvons pas nous le permettre", ajoutait le groupe suédois.

Apple avait riposté peu après en accusant Spotify de "vouloir tous les bénéfices d'une application gratuite, sans être gratuit".

Lundi, Apple a répondu plus en détails, chiffres à l'appui, à la plainte européenne de Spotify, qui n'a proposé d'abonnement payant via l'App Store ("in-app payment system") que sur une courte période avant de mettre un terme à cette possibilité en 2016.

Depuis cette date, les usagers peuvent télécharger l'application sur l'AppStore, mais s'ils veulent s'abonner à la version payante, ils doivent le faire via Spotify directement. Dans ce cas de figure, Apple ne perçoit rien.

Rappelant qu'il prélève 30% de redevance la première année puis 15% ensuite, Apple a indiqué à l'AFP ne percevoir en tout et pour tout que 15% de frais sur 680.000 usagers qui se sont abonnés en 2014 et 2016 via l'App Store et son système de paiement direct.

Spotify, qui revendique plus de 200 millions d'usagers actifs, dont la moitié abonnés à son service Premium, ne verse aucune redevance de 30% à Apple et n'a rien payé pour tous ses nouveaux clients depuis 2016, a ajouté Apple, confirmant des informations de la presse allemande.

L'abonnement mensuel à Spotify Premium coûte aux Etats-Unis 9,99 dollars, comme Apple Music.

jc/sdu