Apple : aurait 3 iPhone à présenter, selon 'Les Numériques'

06/08/2018 | 14:53

Citant 'une source sûre', le site 'Les Numériques', spécialisé dans l'actualité des technologies connectées, affirme qu'Apple présentera lors de sa keynote de septembre trois modèles d'iPhone : l'iPhone 9, l'iPhone XS, l'iPhone XS Plus.



Selon 'Les Numériques', les modèles XS (à prononcer 10S) seraient les hauts-de-gamme de cette cuvée 2018, avec deux capteurs photo à l'arrière et des écrans OLED de 5,8 et 6,5 pouces. L'iPhone 9 (écran LCD de 6,1 pouces, un seul capteur photo à l'arrière) constituerait l'entrée de gamme de chez Apple, une expression à relativiser lorsque l'on connaît le positionnement tarifaire de la marque à la pomme.



À noter que les noms des appareils tels qu'évoqués par 'Les Numériques' ne sont 'peut-être pas définitifs'.



Rappelons que la traditionnelle keynote de rentrée d'Apple devrait être organisée avant le début de la deuxième quinzaine de septembre.





