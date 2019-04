Apple : baisse les prix de ses IPhone de 6% en Chine

Cette décision fait suite au repli des ventes de la firme à la pomme dans ce pays, qui a conduit à une baisse plus forte que prévu de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre 2018, ajoute CNBC.

Le groupe de Cupertino a estimé entre 5 et 9 milliards son manque à gagner en termes de chiffre d'affaires au quatrième trimestre de 2018 en raison des ventes et d'une demande d'iPhone "inférieures aux prévisions" en Chine, à Taiwan et à Hong Kong, poursuit CNBC.

Le titre Apple perdait 0,32% à 189,32 dollars à Wall Street vers 15h00 GMT.

NOTE: Ces informations n'ont pas été vérifiées par Reuters, qui ne garantit pas leur exactitude.

(Bureau de Paris, Catherine Mallebay-Vacqueur pour le service français, édité par Jean-Michel Bélot)