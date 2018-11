Apple : bat le consensus au 4e trimestre

02/11/2018 | 07:53

Apple a dévoilé jeudi soir un bénéfice par action en croissance de 41% à 2,91 dollars au titre du dernier trimestre de son exercice 2017-18 (clos le 29 septembre), dépassant de 14 cents l'estimation moyenne des analystes.



Le chiffre d'affaires de la firme à la pomme -qui produit notamment l'iPhone et le Mac- a augmenté de 20% à 62,9 milliards de dollars, dont des revenus de services atteignant un plus haut historique de 10 milliards, en hausse de 27%.



Concernant son premier trimestre 2018-19, le groupe technologique basé à Cupertino (Californie) déclare anticiper une marge brute de 38 ou 38,5%, pour un chiffre d'affaires compris entre 89 à 93 milliards de dollars.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.