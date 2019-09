Apple : ce que l'on sait des iPhone présentés ce soir

10/09/2019 | 15:02

Alors qu'Apple était, voilà quelques années, passée maître dans l'art d'empêcher les fuites sur ses produits, les temps ont bien changé : tout, ou presque, semble connu de la presse spécialisée concernant la génération 2019 de ses iPhone.



Ainsi, la keynote de ce soir devrait être l'occasion pour la firme à la pomme de présenter trois nouveaux smartphones, qui devraient s'appeler iPhone 11, iPhone 11 Pro et Iphone 11 Pro Max. Ils devraient disposer d'écrans, respectivement, de 6,1 pouces (LCD), 5,8 pouces (OLED) et 6,5 pouces (OLED), avec pour les déclinaisons “Pro” un triple capteur photo - le modèle d'entrée de gamme, une notion toute relative chez Apple, devant se contenter de deux capteurs. Tous devraient bénéficier de la recharge inversée sans fil et conserver le même design que la génération 2018, à savoir un écran couvrant presque toute la face avant, à l'exception d'une large encoche.



La présentation des produits est attendue pour ce soir, à 19 heures, heure française. Elle sera diffusée pour la première fois en direct sur Youtube (qui appartient, ironiquement, à Google). Pour le lancement, il faudra attendre, logiquement, une à deux semaines.



Pour l'effet de surprise, marque de fabrique de feu Steve Jobs avec son fameux “one more thing” en fin de keynote, il faudra probablement repasser. L'Apple Watch Series 5, le nouveau Macbook ou encore la nouvelle Apple TV pourraient bien s'inviter à cette conférence, mais il ne s'agit que de “mises à jour” de produits existants.



“La demande d'iPhone (et de smartphones) est en phase de déclin pluriannuel, comme ce fut le cas des PC en 2012-2017. Actuellement, la demande d'iPhone est faible, soutenue par des baisses de prix et des promotions sans précédent, et Apple entre probablement dans l'un des cycles les plus faibles de son histoire (...). Selon nous, les attentes du consensus ne prennent pas en compte ce cycle faible. Notre modèle concernant la demande suggère que 2020 sera encore pire”, regrettent pour leur part les équipes de New Street Research.





