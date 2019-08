Apple : certains MacBook Pro interdits de vols aux USA

14/08/2019 | 12:44

Selon des informations publiées ce mercredi par l'agence Bloomberg, le régulateur de l'aviation civile américaine a indiqué que les MacBook Pro d'Apple ayant fait l'objet d'un rappel en raison d'un problème de batterie ne devraient plus être acceptés sur les vols.



Il s'agit notamment des appareils de 15 pouces, vendus entre 2015 et 2017, rappelés par la firme à la pomme à cause d'un souci de surchauffe dû à la batterie. Un changement d'accumulateur avait alors été préconisé.



La FAA a donc rappelé aux compagnies aériennes que les appareils contenant une batterie au lithium ayant fait l'objet d'un rappel ne pouvaient embarquer dans les avions. Comme le précise Bloomberg, l'agence européenne de la sécurité aérienne avait formulé un avertissement similaire ces dernières semaines.





