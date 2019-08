30/08/2019 | 14:41

Le groupe américain Apple confirme ce vendredi qu'il tiendra sa traditionnelle keynote de rentrée le 10 septembre, dans ses locaux de Cupertino, en Californie.



Au rayon des produits attendus, ce sont bien sûr les nouveaux iPhone - baptisés pour au moins deux d'entre eux “Pro” - qui seront le plus scrutés par les aficionados de la marque à la pomme. Selon la presse spécialisée, de nouveaux iPad et Mac pourraient également être présentés.





