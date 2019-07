Apple : consensus battu au 3e trimestre

31/07/2019 | 09:45

Apple a dévoilé mardi soir un BPA en repli de 7% à 2,18 dollars au titre de son troisième trimestre 2018-19, dépassant de huit cent le consensus, pour des revenus qui ont augmenté de 1% à 53,8 milliards de dollars, niveau lui aussi supérieur aux attentes.



'Ce plus gros trimestre de juin de notre histoire a été tiré par des revenus record de services, une croissance en accélération dans les portables, une forte performance des iPad et Mac, et une amélioration significative de tendance pour l'iPhone', explique son CEO Tim Cook.



Concernant son dernier trimestre 2018-19, le groupe technologique basé à Cupertino (Californie) déclare anticiper une marge brute de 37,5 ou 38,5%, pour un chiffre d'affaires compris entre 61 à 64 milliards de dollars.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.