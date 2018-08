Apple : dépasse les attentes au 3e trimestre

01/08/2018 | 10:54

Apple a dévoilé mardi soir un bénéfice par action en croissance de 40% à 2,34 dollars au titre de son troisième trimestre comptable (clos fin juin), un record pour cette période de l'année et dépassant ainsi d'une quinzaine de cents le consensus.



Le chiffre d'affaires de la firme à la pomme -qui produit notamment l'iPhone et le Mac- a augmenté de 17% à 53,3 milliards de dollars, ce qui marque son quatrième trimestre consécutif de croissance à deux chiffres.



Concernant son dernier trimestre 2017-18, le groupe technologique basé à Cupertino (Californie) déclare anticiper une marge brute de 38 ou 38,5%, pour un chiffre d'affaires compris entre 60 à 62 milliards de dollars.



