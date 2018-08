Apple : dépassé par Huawei sur le marché des smartphones

01/08/2018 | 15:21

C'est une première depuis 2010 : Apple n'est ni premier, ni deuxième, sur le marché des smartphones en termes de parts de marché, selon le classement trimestriel du cabinet d'analyse IDC, faisant référence dans le secteur.



La marque à la pomme est en effet croquée par l'ambitieux géant chinois Huawei, qui a expédié selon IDC 54,2 millions de téléphones durant le deuxième trimestre, contre 41,3 millions pour Apple. Huawei truste ainsi la deuxième place derrière Samsung (qui connaît pour sa part, malgré une belle avance, un certain ralentissement de ses expéditions), avec 15,8% de parts de marché.



'La croissance continue de Huawei est impressionnante, tout comme sa capacité à pénétrer des marchés où, jusqu'à récemment, la marque était largement méconnue' a relevé Ryan Reith, vice-président du programme IDC Worldwide Mobile Device Trackers.



Les belles performances de Huawei (qui se passe de surcroît du marché américain !) n'ont pas empêché Apple de dépasser les attentes au troisième trimestre de son exercice comptable. Le groupe a en effet dévoilé mardi soir un bénéfice par action en croissance de 40% à 2,34 dollars, un record pour cette période de l'année, dépassant ainsi d'une quinzaine de cents le consensus. Il a par ailleurs un quatrième trimestre consécutif de croissance à deux chiffres du chiffre d'affaires.



Rappelons que c'est durant le trimestre en cours, en septembre, qu'Apple doit présenter les successeurs des iPhone X, 8 et 8 Plus, pour une sortie dans les jours ou semaines suivantes. Ce qui devrait contribuer à remettre la marque à la pomme sur l'une des deux premières places du podium avant la fin de l'année.





