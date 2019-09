Apple : des catalyseurs positifs selon Wedbush

11/09/2019 | 16:41

Le titre est en forte hausse (+1,7%) en début de séance à la Bourse de New York après la présentation hier de ses nouveaux produits. Suite à cette conférence, Wedbush Securities maintient sa recommandation 'surperformer' et son objectif de cours de 245 dollars sur le titre Apple, car ils considèrent que les annonces faites hier par le groupe sont comme un catalyseur de croissance positif.



Apple a organisé hier un 'événement spécial' très attendu au siège de Cupertino, où le groupe a dévoilé une série de nouveaux iPhones, iPad nouvelle génération et Apple Watch, associés à un service Apple TV + pour 4,99 dollars par mois.



Selon Wedbush, la tarification du service de télévision en streaming d'Apple est une ' surprise '. 'Le marché tablait sur un prix de 7,99 à 9,99 dollars car il est clair que le groupe cherche à gagner des parts de marché avec ces prix étonnants que nous soutenons ', a déclaré le bureau d'analyses.



Cependant, avec une base installée de 900 millions d'iPhones actifs dans le monde, Wedbush pense qu'Apple pourrait gagner 100 millions d'abonnés avec ce service de streaming dans les 3 à 4 prochaines années. Netflix compte actuellement 158 millions de membres.



