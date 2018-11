Apple : devrait ouvrir en baisse, des prévisions prudentes

02/11/2018 | 10:15

A en juger par les échanges électroniques, l'action Apple devrait ouvrir en baisse de 5% tout à l'heure à Wall Street, après que le géant technologique américain a publié hier les résultats de son exercice décalé 2017/2018.



Une fois encore, ce ne sont pas les comptes qui sont sanctionnés : le 4e trimestre (T4) 2017/2018 s'est soldé par une CA en hausse de 20%, à 62,9 milliards de dollars, un résultat opérationnel de 16,1 milliards (+ 22,9%) et un bénéfice net de 14,1 milliards (+ 31,8%), soit un bénéfice par action de 2,91 dollars (+ 40,6%, avec les rachats d'actions). Le groupe a vendu 46,9 millions d'iPhone au T4, un chiffre stable, mais les ventes correspondantes ont décollé de 29%. Ces éléments sont globalement conformes, sinon supérieurs aux attentes du consensus.



Mais les prévisions, elles, ont déçu : au titre du T1 2018/2019, Apple s'attend à un CA d'entre 89 et 93 milliards de dollars, alors que le consensus visait déjà, pour sa part, presque 93 milliards. Les analystes s'attendaient à des prévisions plus optimistes concernant cette période comprenant les achats de Noël. Apple a notamment évoqué des 'pressions' du côté des pays émergents.





