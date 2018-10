Apple : devrait présenter demain un nouvel iPad Pro

29/10/2018 | 10:29

Selon la presse spécialisée, Apple va présenter demain un nouvel iPad Pro, aux bords affinés et faisant disparaître le bouton 'home' au profit des gestes tactiles d'iOS.



Ainsi, selon les dernières fuites (il semble bien loin le temps où Apple savait garder le mystère sur ses produits jusqu'à la présentation officielle), l'iPad Pro 2018 disposera d'un bouton d'allumage en haut à droite, de boutons de volume sur le côté droit, de bordures affinées mais plus larges que sur les iPhone pour faciliter la manipulation de l'appareil, de coins arrondis, d'une puce plus puissante et se passera de l'encoche présente sur les téléphones, qui divise les utilisateurs. Sans bouton d'accueil, et donc sans lecteur d'empreinte, la tablette devrait logiquement être équipée du système de déverrouillage par reconnaissance faciale, FaceID. Une nouvelle version du stylet devrait aussi être proposée.



Le nouvel iPad Pro doit être dévoilé ce mardi, à 15 heures (heure de Paris). À ce stade, et sauf surprise, la dernière grande inconnue reste son prix.





